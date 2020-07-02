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ABD’de Koronavirüs partisi

ABD'nin Alabama eyaletinde bir grup gencin 'Koronavirüs partisi' adında çeşitli partiler düzenlediği ve partiden sonra virüsü ilk kapan kişiye para ödülü verildiği ortaya çıktı.
ABD’de Koronavirüs partisi

Olay, ABD'nin Alabama eyaleti Tuscaloosa kentinde yaşandı. Gençlerden oluşan bir grup, kendi aralarında eğlenmek için akılalmaz bir yöntem icat etti. Düzenlenen partilerde Koronavirüs pozitif olan bir kişiyi çağırarak eğlence düzenleniyor, ardından da parti sonrası test yapılıyor. Testler sonucunda Covid-19 pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor.

"Başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündük..."

CNN'in haberine göre, belediye meclis üyesi Sonya McKinstry, "Başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündük. Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık" dedi.

Olayı öğrendiğinde çılgına döndüğünü belirten McKinstry, geçtiğimiz haftalar boyunca bu şekilde birçok partinin düzenlendiğini doğruladı.

Alabama'da bugüne kadar 39 bine yakın vaka tespit edildi ve bine yakın da can kaybı yaşandı.

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