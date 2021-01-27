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ABD'de Kovid-19 aşısı yapılan beyazların oranı, siyahi ve Latinlerin iki katı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için devam eden aşı çalışmalarında, beyaz Amerikalıların aşılanma sayısının siyahi ve Latinlere göre çok daha yüksek olduğu kaydedildi.
ABD'de Kovid-19 aşısı yapılan beyazların oranı, siyahi ve Latinlerin iki katı

Amerikan CNN televizyonunun yaptığı çalışma sonucu ortaya çıkan raporda, "Aşı kapsamına alınan beyazlarının oranı, siyahi ve Latinlere göre iki kat daha fazla." ifadesi yer aldı.

ABD'nin 14 eyaletini kapsayan çalışmada, beyazların aşılanma oranı yüzde 4'ün üzerinde tespit edilirken siyahilerin yüzde 1,9'da, Latin nüfusun ise yüzde 1,8'de kaldığı ortaya çıktı.

Bazı eyaletlerde aşılanma sayısı ölüm oranından daha düşük
CNN'in araştırmasında, beyazlar ile diğer grupların aşılanma oranları arasında bazı eyaletlerde çok daha büyük fark olduğu belirtildi.

Pensilvanya eyaletinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 13'ünü teşkil eden siyahi vatandaşların aşılanma oranının yüzde 3'te kaldığı bilgisi aktarıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, siyahi ve Latin Amerikalıların beyazlara göre Kovid-19'dan ölme oranının 3 kat, hastaneye kaldırılma oranının ise 4 kat daha fazla olduğu daha önce paylaşılan istatistiklerde ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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