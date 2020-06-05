ABD'de Kovid-19 tablosu daha da ağırlaştı, ölüm rakamları yine katlandı. Koronavirüs (cprona virüs) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 42 artarak 110 bin 218'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 42 artarak 110 bin 218'e yükseldi.

'Worldometer' internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 405 artışla 1 milyon 925 bin 346'ya ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 110 BİNİ AŞTI

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 42 artarak 110 bin 218'e çıktı.

ABD'yi, 618 bin 554 vakayla Brezilya, 449 bin 834 vakayla Rusya ve 287 bin 740 vakayla İspanya izledi.

NEW YORK'TA 30 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

New York, ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge.

Şu ana kadar 383 bin 899 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bin 281 oldu.

New York'u 165 bine yakın vakayla New Jersey ve 125 bine yakın vakayla Illinois takip etti.