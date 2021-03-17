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ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşundan, Filistinlilerle alay eden İsrail bağlantılı gazeteye kınama

ABD'de faaliyet gösteren Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi,Yahudi toplumuna hitap eden bir gazeteyi Kovid-19 aşısı üzerinden Filistin halkı ile ilgili yaptığı "yakışıksız şaka" dolayısıyla eleştirdi ve gazete editörüne özür dileme çağrısında bulundu.
ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşundan, Filistinlilerle alay eden İsrail bağlantılı gazeteye kınama

Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) New Jersey şubesi (CAIR-NJ) tarafından yapılan açıklamada, eyalette yaşayan Yahudi toplumuna hitap eden Jewish Link isimli gazetede, İsrail askerleri tarafından 100 bin Filistinliye 1. doz aşılarının vurulmasının, İngilizce'de aynı zamanda "silahla vurmak" anlamında kullanılan "Shoot" kelimesi üzerinden şaka konusu yapılmasını "yakışıksız" olduğu gerekçesi ile eleştirdi.

CAIR-NJ Direktörü Selaedin Maksut, "100 bin Filistinli İsrail askerleri tarafından vuruldu" başlığı ile yayınlanan ve İsrailli bir subaya atfen, "Bütün Araplar bir kez 'vurulduktan' sonra, onları 2. kez 'vurmayı' dört gözle bekliyoruz." şeklindeki ifadelere yer verilen haberden dolayı gazete editörünün özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Maksut, "Ezilen bir azınlıktan 100 bin kişinin sistematik olarak 'öldürülmesini' tavsiye etmek asla iyi bir şaka olamaz. İsrail askerlerinin Filistinlileri vurması şaka değil. Bu gerçektir ve korkarım ki Jewish Link gazetesi bu gerçeklik konusunda çok rahat görünüyor. Öldürmeyle ilgili şakalar, başka bir azınlığa yönelik olsaydı, bir makalede yayınlanmak bir yana, asla bir şaka konusu olamazdı." şeklinde ifadelere yer verdi.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü CAIR'in amaçları arasında, İslam anlayışını geliştirmek, diyaloğu teşvik etmek, sivil özgürlükleri korumak, Amerikalı Müslümanları güçlendirerek adaleti ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek gibi konular yer almakta.

Kaynak: Haber Kaynağı
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