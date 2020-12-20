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ABD'de ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacak

ABD’de, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacağı bildirildi.
ABD'de ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacak

ABD’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BioNTech/Pfizer şirketlerinin ürettiği Kovid-19 aşısından ülke genelinde şu ana kadar 2,9 milyon dağıtıldığını ifade etti.

İlaç şirketi Moderna’nın Kovid-19 aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz dağıtmayı planladıklarını kaydeden Perna, dağıtımın planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Perna, bu haftaki Kovid-19 aşı dağıtımına ilişkin şikayetlerin de iletişimsizlikten kaynakladığına işaret ederek, “Bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum, dağıtım devasa bir iş ve mükemmel değil, bazı aksaklıklar olabilir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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