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ABD'de ölen 'sahte mehdi' İskender Erol Evrenosoğlu toprağa verildi

ABD'de 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi.
ABD'de ölen 'sahte mehdi' İskender Erol Evrenosoğlu toprağa verildi

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze namazının kılınacağı cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

Evrenesoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu.

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Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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