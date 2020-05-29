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ABD'de ordu sokağa indi

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi bir kişinin öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda polis etkisiz kalınca ordu sokaklara indi.
ABD'de ordu sokağa indi

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından kentte şiddet eylemlerine dönüşen protestolar başlamıştı. Yağmaların olduğu ve polis merkezinin yakıldığı eylemlere polis müdahalesi yetersiz kalınca Minnesota Valisi'nin göreve çağırdığı Ulusal Muhafızlar şehirde konuşlandı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaş gözaltına alındığı sırada bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü. Kentte ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolarda dükkanlar yağmalanmaya başlamış ve birçok bina yakılmıştı. Polislerin can güvenliğini korumak için kaçıp gittiği polis binası ise eylemciler tarafından ateşe verilince, Minnesota Valisi Tim Walz, orduyu göreve çağırmıştı.

TRUMP'TAN ATEŞ AÇILABİLİR AÇIKLAMASI

Eyalette OHAL ilan edilirken, ABD Başkanı Donald Trump da paylaştığı tweet ile ordunun göreve hazır olduğunu ve yağmacılara karşı ateş açılabileceğini söylemişti. Minnesota Ulusal Muhafızları ise bölgeye giderek konuşlanmaya başladı. Kent çevresine konuşlanan Ulusal Muhafızlar, yanan binaların söndürülmesi için itfaiye birimlerine yardımcı oluyor.

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