  • BIST 109.237
  • Altın 375,174
  • Dolar 6,7879
  • Euro 7,7118
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi

Minnesota kentinde, polisin boynuna bastırması sonucu hayatanı kaybeden siyahi George Floyd, memleketi Houston'da toprağa verildi.
ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verildi.

Floyd, Houston'daki North Fountain of Praise Kilisesi'nde bugün son defa aile yakınları için düzenlenen özel merasimin ardından annesi Larcenia Floyd'un mezarının da bulunduğu Memorial Gardens Mezarlığı'nda defnedildi.

Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki perşembe günü öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde, üçüncüsü ise memleketi Houston'da düzenlenmiş, üç ayrı törende de binlerce insan siyahi Amerikalı Floyd'un tabutunu ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştu.

Biden'dan başsağlığı videosu
Cenaze törenine bir video kaydı gönderen, ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden'de Floyd'un ailesine başsağlığı diledi.

Biden, adalet ve eşitlik vurgusu yaptığı mesajında, "George Floyd için adalet gerçekleştiğinde Amerika'da gerçekten ırksal adalete doğru yola çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner da George Floyd'un cenazesinde yaptığı konuşmada, şehir polisinin tutuklama esnasında boyuna sarılma ve boyun sıkma yetkisini kaldıran bir emri imzalayacağını duyurdu.

Turner, bundan sonrası için polisin ateş etmeden önce uyarıda bulunmasını zorunlu kılacak bir kuralı da yürürlüğe koyacaklarını belirtti.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 500'ü geçti10 Haziran 2020 Çarşamba 09:12
  • İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması10 Haziran 2020 Çarşamba 09:12
  • İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti10 Haziran 2020 Çarşamba 09:11
  • Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi10 Haziran 2020 Çarşamba 09:09
  • ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi10 Haziran 2020 Çarşamba 09:06
  • 41 ilin valisi değişti10 Haziran 2020 Çarşamba 08:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'suç mağdurları' için kararname10 Haziran 2020 Çarşamba 06:08
  • TGTV'den 'Ayasofya, cami haline getirilmeli' önerisine destek10 Haziran 2020 Çarşamba 05:10
  • Kocaeli'de rüşvet operasyonu09 Haziran 2020 Salı 23:15
  • Erdoğan: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe giriyor09 Haziran 2020 Salı 23:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti