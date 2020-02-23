ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Amerikan ordusunun Rusya'nın Avrupa'ya nükleer saldırıda bulunması durumuna karşı 'küçük bir tatbikat' gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD ile Rusya arasındaki nükleer silah yarışını dizginleyen anlaşmanın, 32 yıl sonra geçerliliğini yitirmesinin ardından, iki ülke de 'nükleer savaş tehditleri' üzerinde yeniden durmaya başladı.

"NATO SAHASINDA BİR TESİSE NÜKLEER BOMBA ATILIRSA.."

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, hazırlanan tatbikat senaryosunda Avrupa ile savaş halinde olan Rusya’nın ‘NATO sahasında yer alan bir tesise karşı sınırlı bir şekilde düşük kapasiteli nükleer silah kullanmaya karar vermesi’ gibi bir durumun öngörüldüğünü belirtti.

"RUSYA'NIN SALDIRISINA KARŞILIK SENARYOSU"

Bu tür durumlarda önce savunma bakanının, ardından ABD Başkanı’nın olaya dahil olduğunu ve ‘sonuçta nasıl bir karşılık verileceğinin kararlaştırıldığını’ söyleyen yetkili, tatbikatta Washington’un Rusya’ya nükleer bir saldırı ile karşılık verdiği bir senaryonun uygulandığını ifade etti.

Yetkili, böylelikle ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in bu tür durumlarda ABD’nin vereceği karşılığın ne olacağı konusunda bir izlenim edindiğini vurguladı.

KONGRE ÜYELERİ DE TATBİKATA KATILDI

Tatbikata, ‘nükleer kriz durumunda iletişimin ne şekilde kurulduğunu’ anlamak için ABD Kongre üyelerinin de katıldığı öğrenildi.

"RUSYA'NIN İHLALİNE NÜKLEER YANIT VERMEYECEĞİZ" DENMİŞTİ

Geçenlerde yine bir Pentagon yetkilisi, ABD’nin Avrupa’ya düşük kapasiteli nükleer başlıklı füzeler konuşlandırmayı planlamadığını ve ABD’nin ‘Rusya’nın ihlaline’ karşı vereceği yanıtın nükleer olmayacağını açıklamıştı. Yetkili, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nda (INF) öngörülen menzili olan balistik füzeler söz konusu olduğunu vurgulamıştı.