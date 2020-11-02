  • BIST 1.125
  • Altın 507,867
  • Dolar 8,3751
  • Euro 9,7478
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

ABD'de seçimlere 2 gün kala Trump'ın yoğun programı sürüyor

ABD Başkanı Trump, seçimlere 2 gün kala 5 farklı eyalette seçim mitingi düzenlerken, Demokrat rakibi Biden ise Pennsylvania'da taraftarlarıyla buluştu.
ABD'de seçimlere 2 gün kala Trump'ın yoğun programı sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için yoğun seçim trafiğini sürdürüyor.

Pazar günkü programında seçimlerin kritik eyaletlerinden Florida, Michigan, Kuzey Carolina, Iowa ve Georgia'da seçim mitingleri organize eden Trump, sabah Michigan'da destekçileriyle buluştu.

Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişinin katıldığı mitingde konuşan Trump, "Geçen seçimde olduğu gibi bu yıl da Michigan'ı kazanacağız, Uykucu Biden'ın burayı kazanmasına izin vermeyin." şeklinde konuştu.

Daha sonra Iowa'ya geçen Trump, buradaki mitingin ardından sırasıyla Kuzey Carolina, Georgia ve akşam da Florida'da seçmenleriyle buluşacak.

Trump'ın 2016 seçimlerini kazanmasında önemli rol oynayan söz konusu eyaletlerdeki seçim çalışmalarının sandığa nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor.

Biden, kritik eyalet Pennsylvania'da programa katıldı
Öte yandan anketlerde Trump'ın önünde gözüken Demokrat aday Joe Biden ise seçimlerin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da taraftarlarıyla bir araya geldi.

Pennsylvania'nın Philadelphia kentindeki etkinlikte konuşan Biden, Trump'a yüklenerek, "Sizi Kovid-19 salgınından ve onun ekonomik etkilerinden koruyamayan bir başkan, 4 yıl daha bu ülkeyi yönetmeyi hak etmiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın 3 Kasım Salı başkent Washington'da, Biden'ın ise memleketi Delaware'de olacağı açıklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 166 yıllık anıt meşe ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü devrildi02 Kasım 2020 Pazartesi 09:59
  • İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası02 Kasım 2020 Pazartesi 09:55
  • Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama02 Kasım 2020 Pazartesi 09:54
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Kasım 2020 Pazartesi 09:23
  • Fransa’da ayrımcılık yasası karşı cinsten doktoru reddedene 5 yıl hapis cezası öngörüyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:11
  • ABD'de seçimlere 2 gün kala Trump'ın yoğun programı sürüyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:11
  • Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
  • TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak02 Kasım 2020 Pazartesi 09:09
  • İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı02 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
  • İzmir'deki depremde can kaybı 79 oldu02 Kasım 2020 Pazartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti