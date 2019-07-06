  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

ABD'de şiddetli deprem

ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, bölgede son 20 yılın en büyük depremi olarak kayda geçti.
ABD'de şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkezi Kaliforniya eyaletinde yer alan ve Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi olarak belirlendi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

1400 ARTÇI SARSINTI

ABD'nin California eyaletinde dün gerçekleşen 6.4 şiddetindeki depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı kaydedilmişti. Yetkililer artçıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuklu yumurtadan 3 yıl istendi06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:24
  • Cuma hutbesinde duyurdu: Sizi yok edeceğiz06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:15
  • ABD'de şiddetli deprem06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:14
  • Reyhanlı'daki patlama ile ilgili korkunç detay06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:13
  • Çavuşoğlu, Guterres ile görüştü06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:12
  • İsveç'ten '1915 olayları' açıklaması06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:04
  • AB ülkeleri arasında düzensiz göçmen sorunu devam ediyor06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:59
  • Rusya'dan önemli S-400 açıklaması06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:55
  • Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevinden alındı06 Temmuz 2019 Cumartesi 07:51
  • Bakan Soylu'dan patlamaya ilişkin açıklama05 Temmuz 2019 Cuma 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti