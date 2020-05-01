ABD'de silahlı korona protestosu

ABD'nin Michigan eyaletinde karantina karşıtı protestocular, Eyalet Meclis Binasını basarak Genel Kurula girmeye çalıştı.

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ve virüs bulaşan kişi sayısının 1 milyon 99 bin 275'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 972'ye yükseldiği ABD'de, karantina karşıtı protestolar devam ediyor.

Michigan eyaletinde ilk olarak 15 Nisan'da başlayan eylemlerde silahlı protestocular, bu kez Eyalet Meclis Binasını bastı.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın "Evde kal" çağrılarına ve karantina uygulamasına tepki gösteren yüzlerce protestocu, acil durum sürecini uzatma talebinin görüşüldüğü sırada Meclis binasına girdi.

POLİS ENGEL OLDU

Genel Kurula girmeye çalışan protestocular polis tarafından engellendi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan protestocuların maske de takmadığı gözlemlendi. Senatör Dayna Polehanki ise sosyal medya platformu Twitter'dan silahlı protestocuların fotoğrafını paylaşarak, "Bazı meslektaşlarım çelik yelek giydi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ İNSANLAR AMA KIZGINLAR"

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada silahlı protestocular için "iyi niyetli insanlar" ifadelerini kullandı.

Trump, "Michigan Valisi ateşi söndürmeli. Bunlar çok iyi insanlar ama kızgınlar. Onlar hayatlarını güvenli bir şekilde geri istiyorlar. Onları görün, onlarla konuşun, bir anlaşma yapın" dedi.