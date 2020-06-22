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ABD'de silahlı saldırı: 14 ölü, 90 yaralı

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu kimliği belirsiz kişilerce 104 silah atışı yapıldığı ve 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'de silahlı saldırı: 14 ölü, 90 yaralı

Chicago Sun-Times tarafından derlenen verilere göre, cuma akşamından pazartesi sabahına kadar geçen sürede, kent sokaklarında 104 defa silah kullanıldı ve kurşun isabet eden 5’i çocuk 14 kişi yaşamını yitirdi.

Babalar Günü kutlamalarına denk gelen hafta sonundaki silahlı saldırılarda en az 90 kişinin de yaralandığı belirtildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BABASIYLA ARABADA İKEN VURULDU

Chicago’nun modern tarihindeki ''en ölümlü ikinci hafta sonu'' olarak nitelenen silahlı saldırılarda 3 yaşındaki M.J, babasıyla arabada seyahat ederken sokaktan ateşlenen silahtan çıkan kurşunla can verdi. Polis, çocuğun babasının hedef alınmış ancak hedefi tutturamayan kurşunun M.J'ye isabet etmiş olabileceğini açıkladı.

Cumartesi günü yaşanan bir diğer olayda da A.J. isimli 13 yaşındaki kız çocuğunun evlerinin salonunda televizyon seyrederken sokaktan ateşlenen silahtan çıkan kurşunun boynuna isabet ettiği, hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı bildirildi.

Haberde, 3 hafta önceki siyahi George Floyd protestoları esnasında Chicago'da 24 kişinin hayatını kaybettiği ve 61 kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Hafta sonu yaşanan bir diğer hadisede de evlerinin balkonunda oturan 15 ve 16 yaşlarındaki iki erkek çocuğunun kırmızı lazerle hedef alınarak vurulduğu, iki gencin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

KATIL VE KATİLLER İÇİN 9 BİN DOLAR ÖDÜL

Polisin, halk arasında infiale yol açan silahlı saldırılarla ilgi şüphelilerin fotoğraflarını yayımladığı belirtildi.

Diğer taraftan, bazı sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri basın toplantısında fail ve faillerin yakalanması için 9 bin dolar ödül belirlediğini açıkladı.

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