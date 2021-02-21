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ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı bir saldırganın girdiği bir silah mağazasında açtığı ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Amerikan NBC kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, New Orleans kentinde, elinde silahı olan bir saldırganın bir silah mağazasına girmesi ve rastgele ateş açması sonucu 3 kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.

2 kişi hastaneye kaldırıldı
Haberde saldırıya uğrayan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bölge polisinden alınan bilgiye göre, silah mağazasına giren saldırganın, mağaza sahibi ile tartıştığı esnada, elindeki silahla rastgele ateş açtığı, önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, ancak kısa sürede ağır yaralı iki kişinin de öldüğünün anlaşıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis yetkililerinin ilerleyen saatlerde basın toplantısı ile kamuoyuna açıklama yapacakları belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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