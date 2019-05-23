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ABD'de skandal karar: Resmen kabul ettiler

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, 10 Mayıs'ta sunulan ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması halinde F-35 programından çıkarılması çağrısı yapan karar tasarısını kabul etti.
ABD'de skandal karar: Resmen kabul ettiler

Voice Of America'da (VOA) yer alan habere göre, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda bir dizi karar tasarısına ilişkin görüşmeler yapıldı. Oturumda ele alınan tasarılardan biri de her iki partiden Kongre üyelerinin destek verdiği ve Türkiye'ye S-400 sistemini alması halinde yaptırım uygulanması çağrısında bulunan karar tasarısıydı. Tasarı oturumun sonunda yapılan toplu oylamada kabul edildi. Oturumda görüşülen Türkiye tasarısı dahil toplam 9 tasarı, sesli oylama yöntemiyle topluca oylandı ve onaylandı.

Oturumda söz alan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de demokrasiyi gerilettiğini ve Putin ile yakınlaştığını savundu. Demokrat Kongre üyesi Eliot Engel, "Bu tasarı Erdoğan'ı otoriter davranışı sebebiyle kınıyor, Türkiye'ye de Rus silah sistemlerinin teslimatının iptal edilmesi çağrısını yapıyor. Elbette bizim sistemimizi onlara satmamızı istiyorlar ama bunu Rus silah sistemi teslimatını iptal etmezlerse yapamayız. İkisi birden olmaz. Bir NATO üyesi ülke Rus ekipmanı satın alamaz" dedi.

KARAR TASARISI VE YASA TASARISI ARASINDAKİ FARK

ABD Kongresi'nde ve Temsilciler Meclisi'nde yasa tasarısı ve karar tasarısı olmak üzere iki şekilde tasarı sunulabiliyor. Yasa tasarıları kongrenin iki kanadından da onay aldıktan sonra ABD Başkanı'nın imzasıyla kanunlaşıyor. Karar tasarılarının kanuni bir bağlayıcılıkları bulunmuyor ancak kongrenin ve meclisin bir konudaki görüşünü yansıtıyor..

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