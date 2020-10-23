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ABD’de Trump ve Biden seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldi

ABD’de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden 3 Kasım seçimleri öncesi son kez karşı karşıya geldi.
ABD’de Trump ve Biden seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldi

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve demokrat rakibi Joe Biden, Tennessee eyaletinin Nashville şehrinde bulunan Belmont Üniversitesi’nde, son kez karşı karşıya geldi.

Adaylar, koronavirüsle (Covid-19) mücadele, aile, ırkçılık, iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik konularının içinde olduğu 6 konu başlığı altında tartıştı.

“YIL SONUNA KADAR AŞI KESİN ÇIKACAK”

Trump, koronavirüs aşısının ne zaman çıkacağına yönelik soruya, “Yıl sonuna kadar aşı kesin çıkacak” yanıtını verdi. Biden ise Trump’ın koronavirüsle mücadelesini ‘trajik’ olarak değerlendirdi.

“TRUMP VERGİLERİNİ ÖDEMİYOR”

“Bildiğimiz şey şu ki; vergilerini ödemiyorsun ya da o kadar düşük vergi ödüyorsun ki bunu açıklamıyorsun” diyen Biden’ın iddialarını yalanlayan Trump, “Muhasebecilerimi aradım vergilerimle ilgili beyannameleri en kısa süre içerisinde paylaşacağız” diye konuştu.

Trump, Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkındaki iddialar üzerine, "Biden'ın Amerikan halkına bir açıklama borcu var" ifadelerini kullananırken Biden, oğlunun Çin'den kazanç elde etmediğini öne sürdü.

GÖÇMENLER KONUSUNDA TARAFLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Trump, yönetiminin 4 binden fazla göçmen çocuğu Meksika sınırında ailelerinden ayrılmasıyla ilgili soruya,  "Şu anda sınırlarımız eskisinden de daha iyi. Göçmenleri koyduğumuz kafesler inşa ettiğimizi iddia ediyorlar. Bunlar 2014'te inşa edildi. Bunu inşa eden Obama-Biden yönetimiydi" dedi. Biden ise, "Bu çocuklar ailelerinden koparıldı. Bunu kaçakçılar yapmadı. Siz yaptınız” cevabını verdi.

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