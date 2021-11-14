ABD'de Türkiye hasretini evindeki tespih koleksiyonuyla gideriyor

ABD'nin New York kentinde yaşayan Nevzat Tuncel, Türk kültürü ve İslam inancında önemli yeri olan tespihlerden yaptığı koleksiyonla Türkiye hasretinin içinde açtığı boşluğu doldurduğunu söyledi.

New York'un Brooklyn bölgesinde 20 yıldır yaşayan 46 yaşındaki Tuncel, tespih koleksiyonu tutkusunu anlattı.

Tuncel, Türkiye'de mali müşavirlik sınavlarını kazandıktan sonra "Avrupa Birliğine girersek İngilizce lazım olur" diyerek 2001'de ABD'ye dil öğrenmeye geldiğini, okulu bitirip dönüş hazırlıkları yaptığı sırada tanıştığı kişiyle evlenip burada kaldığını belirtti.

Brooklyn'de üç büyük binanın operasyonel sorumluluğunu yürüttüğünü belirten Tuncel, aynı zamanda İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) ABD Bölge Başkanı ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) New York Temsilcisi olarak sivil toplum kuruluşlarında gönüllü hizmet ettiğini söyledi.

"Koleksiyonuma koyduğum her tespih benim bir çocuğum gibi”

Tuncel, yaklaşık 10 yıl önce, arkadaşının kendisine kehribar bir tespih etmesiyle bu alana merakının başladığını ifade ederek koleksiyonunda yaklaşık 100 bin dolar değerinde 250 civarında seçkin tespih bulunduğunu kaydetti.

Tuncel, şöyle devam etti:

"İlk başlarda tabii tespih sevdası vardı ama koleksiyon yoktu. Elimde bir iki tespih taşırdım. Fakat tespihle tanıştıktan sonra araştırmaya başladım, araştırdıkça aslında çok daha fazla materyalleri olduğunu, hayvansal materyallerden ağaca, kehribar dediğimiz sıkma ateş ve damla kehribarlarına, akabinde Türklerin bağ dediği, bakalit ve katalini araştırdım. Yani bir anlamda benim için hobiden ziyade artık eğitim gibi bir şey oldu."

Tespih koleksiyonunu, 10 yıl boyunca araştırarak yavaş yavaş oluşturduğunu belirten Nevzat Tuncel, "Kendi çapımda gerçekten benim için güzel bir koleksiyon. İçerisinde Osmanlı sıkmalarının olduğu, damla kehribarların ve bağların olduğu, hayvansal ve ağaçsal hemen hemen her tür tespihi koleksiyonuma koydum." dedi.

Tuncel, "Koleksiyonuma koyduğum her tespih benim bir çocuğum gibi. Gerçekten elime alıyorum bazen, temizliyorum, çekiyorum. Her gün bir tespihi elime alıyorum, hanım bazen dalga bile geçiyor ama gerçekten tespih sevdası çok güzel bir sevda." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

"Türk tespihleri bu piyasanın en iyileri"

Önceleri tespihleri sosyal medya platformları üzerindeki mezatlardan toplamaya başladığını anlatan Tuncel, zamanla kaliteli tespih türlerini öğrendiğini ve Türkiye'deki ünlü tespih ustaları ile temasa geçerek direkt onlardan almaya başladığını belirtti.

Tuncel, Osmanlı tespihlerinin bu piyasanın en üst kalitesi olduğuna işaret ederek "Türkiye'de tanıdığım çok iyi ustalarım var. Sağ olsunlar, güzel bir Osmanlı tespihi çıktığı zaman mezata çıkarmadan direkt benimle irtibata geçiyorlar." diye konuştu.

Tespih piyasasının merkezinin, Türkiye olduğuna işaret eden Nevzat Tuncel, şöyle devam etti:

"Tespih piyasasının en önemli liderleri Türkiye'de. Bilhassa Mardin'de, Adana'da, Erzurum'da değerli ustalar var. Tabii dünya çapında bilhassa Araplar tespihe, sıkma ve damla kehribarlara çok meraklılar. Amerika'da açıkça bunları satan, dükkanı olan bir yer yok. Her şey internet üzerinden oluyor. Genelde Türk tespihleri bu piyasanın en iyileri, Türk ustaları gerçekten işini bilen ustalar."

Tuncel, imamenin bir yüzünde Sultan Abdülhamid Han'ın resminin işlendiği, diğerinde Osmanlı tuğrası bulunan lapis lazuli taşından yapılmış tespihi gurur ve itinayla tutup, göstererek koleksiyonunda Erzurum gümüş çakımı oltu tespihlerden kırçıllı Yemen akikine, kuka, abanoz ve yılan ağaçlarından yapılma tespihlere kadar elinde çok çeşitli tasarımları olan, el işçiliği ürünler bulunduğunu belirtti.

"Tespih, vatandan uzak olmanın boşluğunu dolduruyor"

Tuncel, Türk erkeklerinde tespih kültürünün önemli bir yeri olduğunu belirterek "Tespih bence erkeğin süsü diyebiliriz. Kadınlar biliyorsunuz çok çeşitli aksesuarlar kullanabiliyorlar. Bir erkek için tespih aksesuar gibi olabiliyor. Bir yoldaş oluyor. Yani zikir çekerken, Allah’ın adını anarken, İslami bir yoldaş olabiliyor. Aynı zamanda aksesuar gibi de oluyor artık. Bilhassa tespihten anlayan biri yanınızda elinizdeki tespihin kalitesini görünce bir şekilde size bakışı dahi değişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle tarihi Osmanlı tespihlerinin insana başka bir "hava kattığını" söyleyen Tuncel, tespih koleksiyonunun yatırım olarak da görülebileceğine dikkati çekti.

Tuncel, "Bilhassa eski değerli tespihlere belli bir meblağ verdiğiniz zaman bu, kaybedilmiş bir para olmuyor. İleride ihtiyaç olup satma durumunda kaldığınızda, o tespihe verdiğiniz paradan çok daha fazlasını alabiliyorsunuz. Yani tespihe verilen para kaybedilmiş bir para değil, bir iktisatçı gözüyle yatırım dahi olabilir." dedi.

Sosyal medya üzerinden küçük çapta tespih satışları da yaptığını anlatan Tuncel, kazandığı parayı, koleksiyonunu daha da zenginleştirmek için kullandığını ifade etti.

Tuncel, tespih hobisi ile vatan hasreti arasında da bağ kurarak şunları kaydetti:

"Tespih gerçekten insanı güzelleştiren bir hobi bence. ABD'de yaşayan Türkler olarak, burada anavatandan uzak olunca tabii biraz yarım kalıyor içimizdeki sevgi. Tespih aslında biraz bu boşluğu dolduruyor."