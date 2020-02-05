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ABD’de Türklerin yoğun yaşadığı Paterson’a ilk kez Türk emniyet müdürü atandı

ABD’de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey Eyaleti'ndeki Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli Emniyet Müdürü atandı.
ABD’de Türklerin yoğun yaşadığı Paterson’a ilk kez Türk emniyet müdürü atandı

ABD’nin New Jersey Eyaleti'ndeki Paterson Polis Teşkilatı'nda 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesinde düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı.

Türk diplomatik misyonundan temsilcilerin yanı sıra, New York ve New Jersey’de yaşayan Türk toplumu üyeleri, Paterson yönetiminden üst düzey yetkililer ve Baycora’nın ailesi ve yakınlarının katıldığı yemin töreni, Amerikan milli marşı ve dua ile başladı.

Törende bir konuşma yapan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Amerika’da bugün tarih yazdıklarını belirterek, “Baycora, Paterson şehrinin ilk Türk, ilk Müslüman, ilk kimya mühendisi eğitimli emniyet müdürü oluyor.” dedi.

Sayegh, Baycora’nın uzun yıllar polis teşkilatında süren gayretlerinden dolayı bu görevi hak ettiğini belirterek, “Baycora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir. Bu Paterson’ın zaferidir, Amerika’yı evi bilen göçmenlerin zaferidir.” ifadelerini kullandı.

''Paterson, esas Amerika'dır''
228 yıllık tarihi binada düzenlenen törende daha sonra Baycora, Kur'an-ı Kerim’e el basarak, yemin etti.

Baycora, burada yaptığı konuşmada, Paterson'un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirterek, “Bu şehri seviyorum. Paterson, etnik gruplarıyla, çoğulcu yapısıyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla esas Amerika'dır.” dedi.

Paterson şehrine hizmet etmekten mutluluk duyacağını anlatan Baycora, şehri suç ve uyuşturucudan kurtarmak ve daha güvenli bir şehir haline getirmek için çok çalışacağını söyledi.

Baycora, törenin sonunda Türkçe yapılan duanın ardından, tebrikleri kabul etti.

Türk olmasından ve doğduğu ülkeden dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Baycora, "Bugün çok mutluyum. Burada yaşadığımız olay, dünyanın neresinden gelirseniz gelin, bu ülkede fırsatlar olduğunun ispatıdır." diye konuştu.

32 yıldır Paterson Polis Teşkilatı'nda çalışıyor

Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta Amerika’ya giden Baycora, Paterson şehrinde büyüdü. New Jersey Rutgers Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanında diploma alan Baycora, 1988 yılında Paterson Polis Teşkilatı'na katıldı.

32 yıldır Paterson Emniyeti'nde görev yapan iki çocuk babası Baycora, yaklaşık 150 bin nüfusu bulunan Paterson şehrinin güvenlik ve asayişinden sorumlu olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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