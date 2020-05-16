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ABD'de vahim tablo ağırlaştı, ölü sayısı yine katlandı

ABD'de vahim tablo ağırlaştı, ölü sayısı yine katlandı. Koronavirüs (corona virüs) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.
ABD'de vahim tablo ağırlaştı, ölü sayısı yine katlandı

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.

'Worldometer' internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 228 artarak 1 milyon 485 bin 912'ye ulaştı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 276 bin 505 vaka ile İspanya, 272 bin 43 vaka ile Rusya ve 240 bin 161 vaka ile İngiltere izledi. 

NEW YORK'TA 27 BİN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge konumunda. Şimdiye kadar 356 bin 16 vakanın bulunduğu eyalette 27 bin 574 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 145 bin 490 vakayla New Jersey ve 90 bin 369 vakayla Illinois takip etti.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 11 milyonu aşarken, iyileşen hasta sayısı da 327 bini geçti

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