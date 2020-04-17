  • BIST 96.249
  • Altın 375,221
  • Dolar 6,9060
  • Euro 7,5014
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
SON DAKİKAMEB ambulans ve sahra hastaneleri için uzaktan kontrollü solunum cihazı üretti
»

ABD'de virüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı

ABD Başkanı Trump, ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.
ABD'de virüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin sonuç verdiğini belirten Trump, ABD'de ilk tahminlerin aksine 100 binden çok daha az kişinin ölmesinin beklendiğine işaret ederek, "Şu andaki ölüm tahminleri daha iyimser. İyimser ölüm tahmini demek istemiyorum, böyle bir şey yok. 1 kişi bile bizim için çok fazla." dedi.

"Virüsün ilerleyişinde tepe noktasını arkamızda bıraktık" 
Trump, "Virüsün ilerleyişinde eğri düzlendi. Tepe noktasını arkamızda bıraktık." diye konuştu. 

Virüse karşı alınan önlemler nedeniyle ABD ekonomisinin zarar gördüğüne işaret eden Trump, "ABD ekonomisinin uzun süre durması sürdürülebilir bir durum değil." ifadesini kullandı. 

Trump, "Elimizdeki veriler ışığında, uzman ekibimiz virüse karşı savaşımızda bir sonraki cepheye geçmemize karar verdi. Bu süreci 'Amerika'yı tekrar açmak' olarak nitelendiriyoruz." dedi. 

Bu sürecin işleyişine dair bir plan hazırladıklarını ancak uygulama kararının eyalet valilerinde olduğunu belirten Trump, "Bazı eyaletler virüsten çok etkilenmedi. Bu eyaletler 1 Mayıs'tan önce sürece başlayabilir. Ancak bir eyalet virüs önlemlerini gevşetmek istemezse, virüs önlemlerini devam ettirmelerine izin veririz." açıklamasında bulundu. 

ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha çok test yaptığını aktaran Trump, "Bugüne kadar 3,5 milyon test yaptık." bilgisini paylaştı. 

Beyaz Saray'ın 3 aşamalı planı 
Beyaz Saray'ın yayımladığı plana göre, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında, 14 gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye ulaşması gibi kriterler yer alıyor. 

Bu kriterleri karşılayan eyaletler 3 aşamalı olarak tedbirlerini gevşetmeye başlayacak. İlk aşamada, mevcut tedbirlerin birçoğu devam ederken, spor salonları, ibadethaneler, restoranlar, sinema salonları gibi bazı mekanların sosyal mesafenin korunması şartı ile açılmasına izin verilecek. Barlar ise bu aşamada kapalı kalacak. 

İkinci aşamada, virüs vakalarında artış görülmeyen eyaletler zaruri olmayan seyahatlere izin verebilecek ve yine sosyal mesafenin korunması şartı ile ilk aşamadaki mekanların yanı sıra okul ve barlar da açılabilecek. 

İlk iki aşamada herhangi bir sorun yaşamayan eyaletler ise 3. aşamaya geçebilecek. Bu aşamada yine sosyal mesafe gözetilirken, restoran ve barların müşteri kapasitesi artırılabilecek ve bakımevlerine ziyaretçi kabulü yapılabilecek. 

Söz konusu tüm aşamalarda, virüse karşı savunmasız grupların kimseyle temas etmemesi, çalışanların ise iş yerlerinde sosyal mesafeyi gözetmesi gerektiği vurgulanıyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs ile nezle arasındaki temel fark saptandı16 Nisan 2020 Perşembe 19:32
  • Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi16 Nisan 2020 Perşembe 16:39
  • İngiltere'nin Kovid-19 kabusu16 Nisan 2020 Perşembe 16:38
  • Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere 'vatandaşları sürekli uyarın' talimatı16 Nisan 2020 Perşembe 16:37
  • Çukurova Üniversitesi Kovid-19 tedavisinde alternatif yeni bir etken madde geliştirdi16 Nisan 2020 Perşembe 16:25
  • DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız16 Nisan 2020 Perşembe 16:25
  • İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge16 Nisan 2020 Perşembe 15:36
  • Çukurova Üniversitesi, koronaya alternatif tedavi geliştirdi16 Nisan 2020 Perşembe 15:25
  • "İçme ve atık sulardan koronavirüs bulaşabilir"16 Nisan 2020 Perşembe 15:23
  • "Koronavirüs ilacı üzerinde çalışıyoruz"16 Nisan 2020 Perşembe 15:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti