ABD'de yanlış tanı konuldu, Türk vatandaşı Kovid-19'dan öldü

ABD'de yaşayan iş insanı Ali Rıza Doğan, koronavirüsten (corona virüs) yaşamını yitiren annesine geç tanı konulduğunu iddia etti

New York’ta yıllardır restoran işleten, 74 yaşındaki annesi Kıymet Doğan'ı kaybeden Ali Rıza Doğan, annesinin ilk iki Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirterek "İki hafta sonra üçüncü test sonucunda Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Yanlış tanı dolayısıyla doğru tedavinin uygulanmasında çok geç kalındı" diye konuştu.

Türk toplumu arasında 'Ali Baba' diye tanınan iş adamı Doğan'ın Hackensack Hastanesi'nde bir ay süren tedaviye rağmen yaşamını yitiren annesi Kıymet Doğan'ın cenazesi, aile arasında yapılacak merasimden sonra New Jersey’de defnedilecek.

24 TÜRK VATANDAŞI ÖLDÜ

Salgın nedeniyle ABD'de şimdiye kadar hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının en az 24 olduğu tahmin ediliyor.