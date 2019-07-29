ABD'de yemek festivaline saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kaliforniya'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi.

Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.

Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Güvenlik güçlerinin Gilroy'da saldırının gerçekleştiği bölgede olduğunu belirten Trump, saldırganın henüz yakalanamadığını ve bölgedeki herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.