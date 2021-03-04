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ABD’de yük treni raydan çıktı, 44 vagon birbirine girdi

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki çölde yük treni raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 44 vagon hasar gördü.
ABD’de yük treni raydan çıktı, 44 vagon birbirine girdi

Özel bir kargo şirketine ait olduğu ifade edilen yük treni, sefer esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkıp kuma oturdu.

44 VAGON RAYDAN ÇIKTI

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yük taşıyan trenin Ludlow kenti yakınlarında öğlen saatlerinde raylardan çıktığını belirtti.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 44 vagonun raydan çıkarak hasar gördüğü kaydedildi.

Yetkililer aynı zamanda etanol alkol taşıyan bir vagondan da sızıntı meydana geldiğini aktardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA

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