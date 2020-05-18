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ABD'deki 296 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

ABD'deki 296 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
ABD'deki 296 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Houston'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi. 

Uçaktaki yolculardan 288'i, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

Araçlar daha sonra polis eşliğinde, vatandaşların 14 gün karantinada kalacağı Trabzon'daki yurtlara gitmek üzere hareket etti.

Uçaktaki 8 Türk vatandaşının ise uçakla İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

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