  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

ABD'deki 3 Kasım seçimlerine giren 110 Müslüman adaydan 64'ü başarıyla çıktı

ABD'deki 3 Kasım başkanlık seçimlerinde bu yıl rekor düzeyde 110 Müslüman adayın yerel, eyalet ve ulusal düzeyde yarışa girdiği, resmi olmayan sonuçlara göre 64 adayın sandıktan zaferle çıktığı belirtildi.
ABD'deki 3 Kasım seçimlerine giren 110 Müslüman adaydan 64'ü başarıyla çıktı

Ülkede, özellikle Müslümanların siyasi ve sosyal alandaki hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşları Jetpac, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve MPower Change tarafından ortak hazırlanan "Müslüman olarak Tanımlanan Adaylar 2020" raporu yayımlandı.

Raporda, 2020 seçimlerine ABD'deki 24 eyaletten 110 adayın oy pusulalarına girerek seçmenin karşısına çıktığı ve bu 3 kuruluşun kendisini Müslüman olarak tanımlayan siyasetçilerin seçim sürecini haritalamaya başladığı zamandan bu yana bu sayının en yüksek rakam olduğu vurgulandı.

CAIR Başkanı Nihad Awad, Müslüman Amerikalıların ülkede uzun yıllar dışlanma tehdidine karşı mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek, "Göreve gelen ve kazanan Amerikalı Müslümanlar bunu, her Amerikalının medeni haklarının korunduğu adil bir gelecek arayan çeşitli koalisyonlar kurarak başardı." ifadelerini paylaştı.

Müslüman adaylar yerel, eyalet ve ulusal koltuklar için yarıştı
Rapora göre, ulusal düzeyde Kongre için 7 eyalette 8 aday yarıştı, Minnesota'dan İlhan Omar, Michigan'dan Rashida Tlaib ve Indiana'dan Andre Carson Temsilciler Meclisindeki koltuklarını korumayı başardı.

Eyalet düzeyinde ise Madinah Wilson-Anton Delaware'de, Samba Balde Wisconsin'da, Christopher Benjamin Florida'da, Nafisa Fai Oregan'da, İman Jodeh Colorado'da, Fady Qaddoura Indiana'da ve Mauree Turner de Oklahoma'da olmak üzere 7 aday da eyalet yasama meclislerine girmeyi başardı.

6 eyalette 29 Müslüman aday yerel belediye başkanlıkları için yarıştı, 12 aday seçilmeyi başardı. Yine 18 eyalette 29 Müslüman aday şehir meclisi için yarıştı, 20 aday seçimleri kazandı.

8 eyalette 9 Müslüman aday ilçe yönetimi için seçime gitti, 6'sı kazandı. Değişik eyaletlerde yerel yargı pozisyonları için de 5 Müslüman adaydan 4'ü seçildi.

Bunların dışında 5 eyalette 28 Müslüman adaydan 12'si bulundukları bölgelerdeki okul yönetimlerine girmeyi başardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:24
  • Meksika'da şiddetli yağışlarda binlerce ev zarar gördü07 Kasım 2020 Cumartesi 10:24
  • Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor07 Kasım 2020 Cumartesi 10:23
  • Demokrat başkan adayı Joe Biden: 300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz07 Kasım 2020 Cumartesi 10:23
  • Nijerya'daki 'gizemli hastalık'tan ölümlerin nedeni sarı humma07 Kasım 2020 Cumartesi 10:22
  • ABD Senatosunda hangi tarafın çoğunlukta olacağı ocak ayına kadar bilinmeyecek07 Kasım 2020 Cumartesi 10:21
  • Ev çöpleri 2022'de Japonya Havayollarının yakıtı oluyor07 Kasım 2020 Cumartesi 10:21
  • Filistin: Yeni ABD yönetimine tavrımız Filistin davasına karşı duruşuna bağlı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:20
  • Trump: Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:20
  • ABD'deki 3 Kasım seçimlerine giren 110 Müslüman adaydan 64'ü başarıyla çıktı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti