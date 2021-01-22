ABD'deki FETÖ okulunun müdürü 'taciz olayını gizlemekten' gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait sözleşmeli okulun müdürü, kampüste yaşanan taciz olayını örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Florida'nın Orange ilçesinde bulunan "Orlando Science Charter School" isimli sözleşmeli okulun müdürü A.Y'nin, bir okul çalışanının öğrencilerini cep telefonundan taciz etme olayını polisten gizlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı bilgisi yer aldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le bağlantılı olduğu belirtilen sözleşmeli okulun müdürü A.Y.'nin, personel J.A'nın öğrencilere uygunsuz fotoğraflar gönderdiği taciz olayını, ortaya çıkıncaya kadar, 30 gün polisten gizlediği ileri sürüldü.

A.Y'nin, cinsel taciz mağduru öğrencilerden biri tarafından yapılan şikayeti polise rapor etmek yerine okul içinde bir soruşturma yapmakla yetindiği ifade edildi.

Okulda yaşanan taciz skandalını polise bildirmemekle suçlanan 35 yaşındaki A.Y, 19 Ocak salı günü Orange ilçe polisi tarafından gözaltına alındı.

Tacizci de aynı FETÖ okulundan mezun

WFTV9 isimli yerel kanalın derlediği haberde, okul öğrencilerine cep telefonundan cinsel içerikli fotoğraflar göndermekle suçlanan 19 yaşındaki J.A'nın aynı okuldan mezun olduğu bilgisi paylaşıldı.

Mahkeme kayıtlarında, J.A'nın taciz olayına karıştığı sözleşmeli okuldan Haziran 2018'de mezun olduğu, 24 Temmuz 2018'de ise aynı okulda ofis asistanı olarak göreve başladığı belirtildi.

Mağdur öğrencilerden birinin 26 Mart 2019'da okul görevlilerine yaptığı şikayet üzerine ortaya çıkan olayla ilgili, bir okul yetkilisinin ifadesinde, J.A'nın telefonundan öğrencileri taciz ettiğine değinildi.

Olayın kendisine hem e-posta yoluyla hem sözlü olarak aktarıldığı okul müdürü A.Y'nin, durumu ne polise ne de ilgili devlet kurumlarına bildirmediğine yer verildi.

29 Mart 2019'da okula istifasını sunduğu belirtilen J.A, ancak bir ay sonra, 29 Nisan 2019'da ismi açıklanmayan bir okul çalışanı tarafından polise ihbar edildi.

İhbarın yapıldığı tarihten önce yakalandığı ortaya çıkan J.A'nın, 16 Mayıs 2019'da taciz olayı dahil birçok suçtan hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

FETÖ okullarında daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı

ABD genelinde 25'ten fazla eyalette 140 civarında sözleşmeli okulu olduğu bilinen FETÖ'nün bu okullarında meydana gelen yolsuzluk ve cinsel taciz dahil çeşitli suçlamalar, soruşturmalar ve yargılamalar, daha önce de Amerikan medyasına konu olmuştu.

New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine göre, Paterson şehrinde bulunan "Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu"nda danışma görevlisi olarak çalışan J.R, kendisine defalarca sözlü ve fiziksel cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği okul müdürü D.N'den Şubat 2019'da davacı olmuştu.

FETÖ okulunun davacı kadın çalışanla,16 Mayıs 2019'da 450 bin dolar karşılığında anlaştığı belirtilirken, yerel medyada D.N. hakkında ikinci bir taciz davasının da devam ettiği kaydedilmişti.

Farklı FETÖ okullarında yöneticilerin tepkilerindeki benzerlik

Illinois'teki Concept Schools okul sistemine bağlı faaliyet gösteren Horizon Science Academy'de çalışan öğretmen L.H, mahkeme kayıtlarındaki ifadesine göre, "cinsel ayrımcılık", "cinsel taciz" ve "misilleme" iddiası ile açtığı davada okul yöneticisi D.S'yi suçlamıştı.

Şikayet dilekçesinde, 2014-2015 yıllarında gerçekleşen olayda, FETÖ bağlantılı okul yönetiminin L.H'nin işine son verdiği, okul yöneticisi Shanahan'ı ise terfi ettirdiği bilgisi yer almıştı.

Bir diğer olayda, Ohio'daki Horizon Science Academy Dayton Lisesi isimli FETÖ sözleşmeli okulunda öğretmenlik K.K'nin, Ohio Eğitim Departmanına sunduğu şikayet dilekçesinde yer alan bilgilere göre, okulun düzenlediği bir festivalde, iki öğrencinin uygunsuz görüntüleri okulun güvenlik kameralarına yansıdığı halde yönetim tarafından örtbas edilmeye çalışılmıştı.

Yaşadığı sorunlar yüzünden 2013 yılında FETÖ okulundan ayrılmak zorunda kalan K.K, söz konusu olayın üzerine gitmesi üzerine kendisine konunun kapandığının söylendiğini ve çok fazla soru sorduğuna ilişkin tepki gösterildiğini belirtmişti.

Yolsuzluk ve cinsel skandaldan kapanan FETÖ okulu

Louisina eyaletinde Pelican Educational Foundation (Pelikan Eğitim Vakfı) isimli FETÖ eğitim kurumuna bağlı faaliyet gösteren Abramson Sözleşmeli Okulu da hakkında 2011 yılında çıkan yolsuzluk ve rüşvet skandalları ile ilgili eyaletin eğitim idaresi tarafından soruşturmadan geçirilmişti.

Times-Picayune isimli basın kuruluşunda çıkan habere göre, okul öğretmenlerinden G.R'nin, sınıfındaki öğrenciler arasında farklı zamanlarda iki defa yaşanan cinsel taciz olayını rapor etmesi üzerine, FETÖ okulunun skandalı örtbas etmeye çalıştığı, eyaletin bu sebeplerden 2011 eğitim yılı başlamadan Pelikan Eğitim Vakfının okuldan el çektirildiği bilgilerine yer vermişti.