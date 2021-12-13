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ABD'deki hortum felaketi sonrası oluşan hasar havadan görüntülendi

ABD'deki hortum felaketi sonrası oluşan hasar havadan görüntülendi
ABD'deki hortum felaketi sonrası oluşan hasar havadan görüntülendi

ABD'deki hortum felaketi sonrası oluşan hasar havadan görüntülendi

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