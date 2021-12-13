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ABD'deki hortum felaketi sonrası oluşan hasar havadan görüntülendi
ABD'deki hortum felaketi sonrası oluşan hasar havadan görüntülendi
ABD'deki hortum felaketi sonrası oluşan hasar havadan görüntülendi
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:33
ABD'deki hortum felaketi sonrası oluşan hasar havadan görüntülendi
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