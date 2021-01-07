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ABD'deki kongre işgali dünya basınında

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre baskını dünya basınında "Trump ayaklanmayı ateşledi, Darbe günü” ve “Ateşten Şeytan” başlıklarıyla duyurdu.
ABD'deki kongre işgali dünya basınında

ABD'nin başkenti Washington’da Donald Trump destekçilerinin 4 kişinin yaşamını yitirdiği Kongre baskını dünya basınında da geniş yer buldu. "Trump ayaklanmayı ateşledi, Darbe günü” ve “Ateşten Şeytan” başlıklarıyla duyurdu.

WASHINGTON POST: KARA PROPAGANDA

Washington Post, Kongre binasının önünün barikatlarla çevrildiği bir fotoğraf üzerine,“Trump çetesi Kongre Binasını bastı” başlığını kullandı. Washington Post Haber Müdürü Dan Balz, demokrasinin ayaklar altına alındığının altını çizerek, “Dünyanın en demokratik ülkesinde özgür ve adil seçimlerin kutlanılması gerekirken, Çarşamba günü bir başkanın iki ay süresince yalanlarla kara propaganda yapmasının tahmin edilebilir sonuçlarının yaşandığı gün olarak hatırlanacak” ifadelerini kullandı.
 

THE GURDİAN: TRUMP YANLISI ÇETELER ABD BAŞKENTİNDE KAOS YARATTI

İngiliz medyasından The Guardian, Kongre binası içinde Trump yanlısı bir kişinin bayrak sallayan fotoğraflarıyla birlikte, “Trump yanlısı çeteler ABD başkentinde kaos yarattı” başlığıyla gelişmeleri okurlarına aktardı.

ALMAN MEDYASI: DEHŞET VERİCİ

Almanya'nın yüksek tirajlı günlük gazetesi Die Welt de baskın olaylarını "Rahatsız edici, üzücü, dehşet verici sahneler" başlığı atarken, Nijerya’da yayın yapan Tribune "Trump destekçileri ABD demokrasisini kirletiyor" dedi.

LE MONDE: AYAKLANMA BAŞKANI

Arjantin'in önde gelen günlük gazetesi Clarin'deki bir yorumcu, 6 Ocak ABD Kongre baskını olaylarını "Donald Trump'ın 'yanmış toprak' mirası" olarak nitelendirdi. Fransız Le Figaro'nun bir köşeyazısı ise "Narsisizm tüm haysiyete hâkim, kurumları taciz ediyor, demokrasiyi ayaklar altına alıyor, kendi kampını bölüyor" yorumunu yaptı. Fransız Le Monde gazetesinde yer alan manşette Trump  “Ayaklanma başkanı" ismiyle verilirken Mısır'daki MBC Misr TV'den bir uzman, "Trump'ın bu kargaşadan sonra yargılanmasını bekliyorum… ABD artık kelimenin tam anlamıyla bir süper güç değil" dedi.

RUS MEDYASI: KONGRE BİNASINA SALDIRI

Rossiya 24 haber kanalı, "Kongre Binası'na Saldırı" başlığı dışında hiçbir yorum yapmadan şiddet sahnelerini yayınlarken, Rossiya 1, "bugünkü olayların büyük ölçüde nedeni" olan ABD demokrasi sistemi olduğunu söyledi.

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