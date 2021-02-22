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ABD'deki motor arızası sonrası Japon hava yolu firmaları, Boeing 777'lerin kullanımını durduruyor

Japonya'da hava yolu firmalarına, ABD'de kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 model uçakların kullanımının durdurulması talep edildi.
ABD'deki motor arızası sonrası Japon hava yolu firmaları, Boeing 777'lerin kullanımını durduruyor

Japonya Ulaştırma Bakanlığı, filolarında Boeing 777 bulunduran ülkenin büyük hava yolu firmalarına bu uçakların işletimde tutulmasının duraksatılması talimatı verdi.

Bu kapsamda filosunda 19 adet bulunduran All Nippon Airways (ANA) ile filosunda 13 adet bulunduran Japan Airlines (JAL) firmalarının, Boeing 777 model yolcu uçakları gerekli bakımların yapılması için hangarda tutulacak.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre ANA ve JAL, talimat sonrası, diğer model uçakların hizmetini sürdürdüğünü ve halihazırdaki seferlerin aksamayacağını bildirdi.

Motor parçaları evlerin bahçesine düşmüştü
ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçağı dakikalar içinde motorundan arızalanmıştı.

Küçük çaplı kazada herhangi bir yaralanma hadisesi rapor edilmezken, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınında bulunan evlerin bahçesine düşmüştü.

ABD ulusla basınında bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, sağ motoru arızalandıktan sonra uçağın havalimanına güvenli bir şekilde geri döndüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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