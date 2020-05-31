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ABD'deki protestolarda Türk üniversiteleri de yağmalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri beşinci gününde... Gösterilerden başkent Washington DC'de bulunan Türk üniversitesi olan Bay Atlantic Üniversitesi de zarar gördü
ABD'deki protestolarda Türk üniversiteleri de yağmalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto 30 eyalete yayıldı, sokaklar savaş alanına dönerken, binlerce bina zarara uğratıldı. Başkent Washington’da bulunan Türk üniversiteleri de protestolardan nasibini aldı. Bahçeşehir Global ağına bağlı ve Beyaz Saray’a komşu olan Bay Atlantic Üniversitesi (BAU) ve Mentora College'ın da içinde bulunduğu binaya göstericiler taş ve spolarla saldırdı. Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına yansıyan görüntülerde, üniversite yerleşkesinin göstericiler tarafından tahrip edildiği gözlemlendi. 

“UMARIZ OLAYLAR DAHA FAZLA BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINIR”

DHA’ya konuşan BAU Rektörü Dr. Sinem Vatanartıran, 'Sabah saatlerinde gösterilerin hararetli zamanında üniversitemize de saldırmışlar. Camlarını kırmışlar. Duvarları sprey boyalarla boyamışlar. Şimdi gelen geçen herkeste şaşkınlıkla bakıyor. Neden bir üniversiteye zarar vermişler diye. Birkaç kişi bizi içeride görünce geçmiş olsun dileklerini iletti. Hatta bir kişi göstericiler adına özür diledi. Umarız olaylar daha fazla büyümeden kontrol altına alınır.' dedi. Beyaz Saray ve çevresindeki birçok işyerine büyük hasarlar verilirken göstericiler gece boyunca eylemlerine devam etti.

25 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Minneapolis'in ardından ABD'nin büyük kentleri olan Los Angeles, Philadelphia, Atlanta, Detroit'in de aralarında olduğu toplam 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa uymayanlar polis tarafından tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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