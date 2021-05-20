  • BIST 1.460
  • Altın 504,165
  • Dolar 8,3621
  • Euro 10,1924
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

ABD'den Almanya'ya Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımlarda muafiyet

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım 2 (Nord Stream) boru hattı projesini inşa eden Alman "Nord Stream 2 AG" şirketi ve şirketin CEO'su Mathias Warnig'in, projeye yönelik uygulanan yaptırımlardan muaf tuttulduğunu açıkladı.
ABD'den Almanya'ya Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımlarda muafiyet

ABD'de Joe Biden yönetimi, ilişkileri geliştirmek gerekçesiyle, Rus gazını Avrupa'ya iletecek Kuzey Akım projesine uyguladığı yaptırımlardan Almanya ayağını muaf tutuyor.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Enerji Güvenliğini Koruma Yasası" kapsamında Kongre'ye sundukları raporda projeye müdahil oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alınabilecek 4 gemi, 5 şirket ve bir kişinin tespit edildiğini kaydetti.

Bu 4 geminin yanı sıra Rusya Federal Devlet Bütçe Kurumu Deniz Kurtarma Servisine bağlı olup projede rol alan 9 geminin de yaptırım listesine alınacağını belirten Blinken, "Ayrıca, Nord Stream 2 AG şirketi ile CEO'su Matthias Warnig'i yaptırımlardan muaf tutmanın ABD'nin menfaatine olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

Blinken, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin, Rus Deniz Kurtarma Hizmetleri kurumunun kurtarma, çevre ve bro hattı projesi ile ilgili olmayan faaliyetlerinin devam etmesine izin vereceğini bildirdi.

Bugün atılan adımların hem Avrupa enerji güvenliğine katkı sağlayacağına hem de Biden'ın Avrupalı ortaklarla ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olacağına işaret eden Blinken, "Avrupa enerji güvenliğini, Ukrayna'yı, NATO'nun doğu kanadını ve Avrupa Birliği ülkelerini zayıflatacak olan bu projenin tamamlanmasına karşı çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi
Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, güneş enerjisi santrallerine 200 milyon dolar finansman sağlayacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:08
  • Dağıtık enerji kaynakları düşük karbon ekonomisine ulaşmaya yardımcı olacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:22
  • Fitch: Küresel çip sıkıntısı otomobil üretiminin yüzde 5'ine mal olacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:40
  • Toyota, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle iki üretim hattını durduracak19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:08
  • Fitch: Küresel çip sıkıntısı otomobil üretiminin yüzde 5'ine mal olacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:08
  • TMO Genel Müdürü Güldal: Hububat alım fiyatları üreticilerce memnuniyetle karşılandı18 Mayıs 2021 Salı 16:32
  • İSTESOB Başkanı Yılmaz: Bugüne kadar verilmiş en geniş kapsamlı destek paketi açıklandı18 Mayıs 2021 Salı 13:03
  • TŞOF Başkan Vekili Şeker: Hibe ödemeleri esnafımıza can suyu olacak18 Mayıs 2021 Salı 13:03
  • Konya'da çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarından memnun18 Mayıs 2021 Salı 13:02
  • Türkiye iki tekerlekli taşıt ihracatını katladı18 Mayıs 2021 Salı 13:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti