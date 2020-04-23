ABD'den Çin'e koronavirüs davası

Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni koronavirüs (Corona virüs) salgınında ''bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği'' gerekçesiyle dava açtı.

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylerimlerinden sorumlu tutulmalı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.

ABD, salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alıyor.

ABD'de, Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 819 bini geçerken, virüs 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ÇİN'DEN SERT TEPKİ

Çin, ABD'nin Missouri eyaletinin, Kovid-19 salgınıyla ilgili "dünyaya yalan söylemek" suçlamasıyla Pekin yönetimine açtığı davayı "çok saçma" olarak nitelendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Missouri eyaletinin açtığı davaya ilişkin, "Bu sözde dava çok saçma, hiçbir olgusal ve yasal dayanağı yok." dedi.

Gıng, salgın ortaya çıktığından bu yana Çin’in "açık, şeffaf ve sorumlu bir tavır sergilediğini" söyleyerek ABD'nin "can sıkıcı bu tür davaları reddetmesi gerektiğini" dile getirdi.

Bakanlık ve diğer Çin hükümet birimleri, yetkililerin geçen yıl sonunda Vuhan kentinde ortaya çıkan salgının kapsamına ilişkin bilgi vermeyi geciktirdiği yönündeki suçlamaları reddediyor.