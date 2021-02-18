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ABD'den Erbil'deki roketli saldırıya ilişkin açıklama: Saldırılar karşılıksız kalmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen roketli saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi.
ABD'den Erbil'deki roketli saldırıya ilişkin açıklama: Saldırılar karşılıksız kalmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Erbil'deki roketli saldırıların ardından son durumu değerlendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle temaslarının devam ettiğini kaydeden Price, sorumluların ortaya çıkarılması konusunda Irak'taki muhataplarıyla yakın çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Price, "Elbette (vereceğimiz) karşılığın ön gösterimi yapmayacağız fakat şunu söylemek makul olur: Bu saldırıdan sorumlu olan grup için bunun sonuçları olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Dün de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD yönetiminin "saldırıya doğru zaman ve şekilde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" dile getirmişti.

Erbil'e yönelik roket saldırısı
ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, önceki gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran'a grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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