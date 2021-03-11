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ABD'den gelen haber doları düşürdü

Dolarda ABD kaynaklı düşüş sürüyor. Dolar dün ABD Hazinesi'nin tahvil ihalesine gelen güçlü taleple küresel olarak değer kaybederken piyasaları sallayan ABD 10 yıllıklarının faizi düştü. 92.5'i geçen dolar endeksi 91.8'e geldi.
ABD'den gelen haber doları düşürdü

Dolar kuru hafta başında 7.75 üzerini test ettikten sonra ABD Hazinesi'nin yaptığı iki borçlanma ihalesiyle düşerek 7.50'ye kadar gevşedi ve kritik olan 50 günlük hareketli ortalamanın altına inildi.

Şubat ayında 7 yıllık hazine tahvillerine gelen düşük talep nedeniyle piyasalar sallanmış ve getiri eğrisi 1.60 üzerine çıkarak ABD'de beklenen enflasyon beklentisindeki artışla birlikte gelişen ülke kurları ve borsalarda düşüşe yol açmıştı.

ABD Hazinesi'nin toplamda 96 milyar dolar borçlandığı 3 ve 10 yıllık ihalelerine gelen güçlü talebin ardından 10 yıllıkların faizi 1.50'ye kadar düştü. Salı günü 92.5'i aşan dolar endeksi 91.8'e indi.

Dolar/TL, bu gelişmelerle 11 Mart sabahı 7.50 seviyesine dek gevşedi. Euro da yeniden 9 TL altına kırılırken altın fiyatları küresel artış sonrası gram altın fiyatı 417 TL'ye geldi.

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