ABD'den İmamoğlu'na tebrik

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, yenilenen İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, rakibi Binali Yıldırım'a ciddi bir oy farkı atarak seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbulluların 'katılımcı demokrasi örneği' gösterdiği belirtildi ve İmamoğlu'na tebrik mesajı verildi.

Açıklamada "Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız. Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler" ifadeleri kullanıldı.