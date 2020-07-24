  • BIST 118.501
  • Altın 416,269
  • Dolar 6,8410
  • Euro 7,9420
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, "Bir ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır." açıklamasında bulundu.
ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran merkezli Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Suriye semalarından önleme yapılmasının güvenlik amaçlı ve uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı.

İran'ın Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiğini ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığını bildirmesinin ardından ABD cephesinden açıklama geldi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada "Bir ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu incelemenin Tanf'taki karargahtaki DEAŞ ile mücadele güçlerinin güvenliği için yapıldığına işaret edilen açıklamada, "F-15'in pilotu hava aracının Mahan Air'e ait bir yolcu olduğunu tespit ettikten sonra, bu uçak ile arasına mesafe koymuştur. Bu profesyonel önleme, uluslararası standartlara göre yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran'a ait yolcu uçağının taciz edilmesi
İran devlet televizyonu İsrail'e ait iki savaş uçağının, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz ettiğini duyurmuştu.

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı, uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı aktarılmıştı.

Haberde, savaş uçaklarının İsrail'e ait olduğu belirtilirken, İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise yolcu uçağının kaptanına dayandırdığı haberinde uçakların ABD'ye ait olduğunu aktarmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirtmiş, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağını kaydetmişti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Temmuz 2020 Cuma 09:29
  • Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem24 Temmuz 2020 Cuma 09:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı24 Temmuz 2020 Cuma 09:20
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak cuma öncesinde saf düzeni işaretlemeleri yapıldı24 Temmuz 2020 Cuma 09:19
  • İletişim Başkanlığı, “Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı” düzenledi24 Temmuz 2020 Cuma 09:17
  • Ayasofya-i Kebir Camii özel parası basıldı24 Temmuz 2020 Cuma 09:08
  • Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayınlanacak24 Temmuz 2020 Cuma 09:06
  • Ayasofya-i Kebir Camii'nde açılış hazırlıkları sürüyor24 Temmuz 2020 Cuma 09:06
  • Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı24 Temmuz 2020 Cuma 09:04
  • Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi24 Temmuz 2020 Cuma 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti