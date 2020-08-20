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ABD'den İran'a destek olduğu gerekçesiyle BAE merkezli şirketlere yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın Mahan Havayollarına destek sağladığı gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli iki şirkete yaptırım kararı aldı.
ABD'den İran'a destek olduğu gerekçesiyle BAE merkezli şirketlere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Parthia Cargo ve Delta Parts Supply isimli iki şirketin, Mahan Havayolarına "temel parçalar ve lojistik" sağladığı vurgulanarak bu iki şirketin yaptırım listesine alındığı belirtildi. 

Ayrıca Parthia Cargo'nun sahibi olan İran uyruklu Amin Mahdavi de söz konusu yaptırım listesine alındı.

Yaptırımlar kapsamında bu şirket ve şahısların ABD'deki mal varlıkları dondurulurken, Amerikan şirketleri ya da vatandaşlarının bu kişi ve şirketlerle iş yapması da yasaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "İran rejimi, Mahan Havayollarını Suriye ve Venezuela'daki rejimler de dahil olmak üzere dünyadaki istikrarsızlaştırma gündemini yaymak için kullanıyor ayrıca, bu şirket aracılığıyla Orta Doğu'daki terör örgütlerine destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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