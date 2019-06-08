  • BIST 93.809
  • Altın 251,294
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İranın en büyük petrokimya şirketine, şirketin İran Devrim Muhafızları’na (IRGC) finansman desteği verdiği savıyla yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım

Yaptırım uygulanan İran Körfezi Petrokimya Sanayileri (PGPIC) şirketinin, petrokimya alanında boy gösteren 39 alt kuruluşu bulunuyor. Şirket İran’ın toplam petrokimyasal üretim kapasitesinin yüzde 40’ını ve ülkenin petrolkimyal ihracatının yüzde 50’sini oluşturuyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Bu ağı hedefleyerek, IRGC’ye destek sağlayan İran’ın petrokimya sektörünün temel unsurlarını fonlanmasını engellemek istiyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'dan flaş S-400 açıklaması08 Haziran 2019 Cumartesi 06:21
  • "Güç zehirlenmesi yaşıyorlar"08 Haziran 2019 Cumartesi 06:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'in nikah şahitliğini yaptı08 Haziran 2019 Cumartesi 06:18
  • ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım08 Haziran 2019 Cumartesi 06:16
  • Bayram sonrası rafik yoğunluğu sürüyor08 Haziran 2019 Cumartesi 06:14
  • Hindistan'da kum fırtınası ve yıldırım 19 can aldı!07 Haziran 2019 Cuma 22:25
  • 60 saniyede bugün (07 Haziran 2019)07 Haziran 2019 Cuma 16:48
  • Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı07 Haziran 2019 Cuma 16:32
  • Putin'den flaş dolar açıklaması07 Haziran 2019 Cuma 15:08
  • FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı07 Haziran 2019 Cuma 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti