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ABD'den İran'ın petrol sektörüne yaptırım

Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "İran'daki rejim, IRGC-QF'nin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için petrol sektörünü kullanıyor" dedi.
ABD'den İran'ın petrol sektörüne yaptırım

Bakanlık, İran Petrol Bakanlığı, Ulusal İran Petrol Şirketi (NIOC) ve Ulusal İran Tanker Şirketi ile İran Petrol Bakanı Bijen Zengene dahil 8 isme yaptırım uygulama kararı aldı.

Hazine Bakanlığı, ayrıca İngiliz merkezli Madanipour, Mobin Holding Limited, Oman Fuel Trading Ltd. ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mobin International Limited'e de NIOC'tan elde edilen benzini Venezuela'ya göndermek için bir anlaşma yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Zarif: ABD yaptırımlara bağımlı olduğunu artık itiraf etmeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ABD'nin İran Petrol Bakanlığına yönelik son yaptırımlarına tepki gösterdi.

Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında başarılı olamadığına işaret ederek, "ABD yaptırımlara bağımlı olduğunu artık itiraf etmeli. İran'a yönelik ekonomik savaşı arttırdıkça ABD etkisini kaybediyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini belirten Zarif, "Milli Güvenlik Yardımcısının söylediği gibi ABD, İran'a yönelik elindeki tüm yaptırım gücünü kullandı. ABD, artık yaptırımlardan vazgeçmeli" dedi.

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