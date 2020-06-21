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ABD'den İstanbul'a ilk tarifeli uçuş gerçekleşti

ABD'den İstanbul'a ilk tarifeli uçuş gerçekleşti
Yeni tip koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ara verilen ve kademeli olarak başlatılan yurt dışı uçuşları kapsamında Türk Hava Yolları'nın ABD'den kalkan ilk tarifeli yolcu uçağı İstanbul’a indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından THY'nin ABD'nin Chicago ve Washington kentlerinden kalkan ilk tarifeli uçakları, bu sabah İstanbul'a ulaştı. 

İlk olarak 276 yolcusuyla THY’nin Chicago'dan kalkan TK6 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi uçağı saat 08.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Daha sonda saat 09.15'te THY'nin TK8 sefer sayılı Washington uçağı 279 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na geldi. İnişlerin ardından terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yaptı.

"Geldiğim için çok mutluyum"
Washington uçağıyla İstanbul'a gelen yolculardan Vedat Sebat, uzun bir bekleyişin ardırdan Türkiye'ye gelebildiğini söyledi.

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New York'tan yurda dönmek istediğini ancak iki kez uçuşunun ertelendiğini belirten Sebat, "Oradan Washington'a geldim, rahat bir şekilde gelmiş olduk. Yaklaşık bir aydır gelmeyi bekliyordum. Geldiğim için çok mutluyum. Memleketimizi seviyoruz, bir an önce gelip tatil yapmak istiyoruz. Bir de orada çok sıkıldık, virüs tehlikesi her yerde var bir yere çıkamıyoruz. ABD’de durumlar biraz sıkıntılı, insanlar tedirgin. Bir de üzerine bildiğiniz gibi polis olayları oldu." diye konuştu.

Yolculardan Mert Şişli, ABD'de yaşadığını ve iki aydan bu yana Türkiye'ye dönmek istediğini kaydetti.

"Çok şükür vatana geldik" diyen Şişli, "Buranın sağlık açısından Amerika'dan daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. New Jersey ve New York çok kötü. Burada çok daha iyiyiz." ifadelerini kullandı.

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Ayhan İlbak ise düzenlenen tahliye uçuşlarıyla gelme imkanı bulamadığını ve ilk düzenlenen tarifeli seferle Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Tüm dünyanın aynı sorunla mücadele ettiğini anlatan İlbak, "Yapacak bir şey yok şu anda dünyanın her yerinde herkes aynı şeyi yaşıyor. Tahliye uçağıyla da gelme imkanım olmadı. Maalesef bizim bulunduğumuz yerde New York’ta uçuşlar durmuş halde. Sadece ülke içerisinde uçuşlar var, onun dışında ülkeler arası uçuş yok. Washington'dan da THY uçuş başlatınca hemen geldik." şeklinde konuştu.

THY, ABD'ye başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamda Chicago ve başkent Washington'a ilk etapta haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyecek. İlerleyen günlerde ise THY’nin ABD'deki farklı şehirlere de tarifeli seferler başlatması bekleniyor.

Yeni normalleşme adımları kapsamında İstanbul Havalimanı'ndan 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da ise dış hat tarifeli yolcu seferleri yeniden başlamıştı. Bu kapsamda THY, İstanbul Havalimanı'ndan ilk olarak Almanya, İngiltere ve Hollanda’ya sefer düzenlemişti.

THY, dış hat uçuşlarının kademeli olarak arttırılması ile 19 Haziran Cuma günü ilk kez İstanbul Havalimanı'ndan ABD'de Chicago ve Washington olmak üzere iki noktaya tarifeli uçuş başlatmıştı. 

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