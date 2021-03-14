ABD'den Rusya'da 200 muhalefet üyesinin gözaltına alınmasına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da muhalefetin belediye seçimleri dolayısıyla Moskova'da düzenlediği toplantıda, 200 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, bir an önce serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Rus hükümeti, siyasi aktivistler Vladimir Kara-Murza ve Yuliya Galyamina'nın da aralarında bulunduğu 200 belediye lideri ve siyasetçiyi şaibeli nedenlerle gözaltına aldı. Bağımsız sesleri yargılamayı sonlandırma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'da polis, ülkenin dört bir yanından muhalif siyasetçilerin katılımıyla gerçekleştirilen konferansı basıp 200 kişiyi gözaltına almıştı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da bir otelde düzenlenen konferansta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ihlal edildiği ve organizasyonun "sakıncalı" bir örgüt tarafından düzenlendiği bildirilmişti.

Eylül ayında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde ülkenin çeşitli yerlerinden belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere, muhalefetin temsilcileri bu toplantı için bir araya gelmişti.