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ABD'den S-400 açıklaması

Türkiye’nin S-400 alımına dair konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Açıkçası, asıl istediğimiz şey S-400’lerin operasyonel hale getirilmemesi” dedi.
ABD'den S-400 açıklaması

Pompeo, ABD Bloomberg kanalına, Rusya’dan alınan ve teslimatı yapılan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası, asıl istediğimiz şey S-400’lerin operasyonel hale getirilmemesi” dedi.

Cumhuriyetçi Partili senatör Lindsey Graham ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı; “‘Serbest Ticaret Anlaşması’nı müzakere ederek, Türkiye’deki müttefiklerimiz ile daha güçlü bir ilişki kurabileceğimizi umuyorum. Bu ekonomilerimizi entegre edecek ve her iki ülke içinde kazan-kazan anlamına gelecek. Turkiye’nin, S-400 sistemini aktif hale getirmesi sonucunda ilişkilerimize zarar gelmesini önleyecek bir yol bulmalıyız. Söz konusu Türkiye olduğunda, kazan-kazan yoluna bakıyoruz, kaybet-kaybet değil.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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