ABD’den S-400 açıklaması

Türkiye'nin koronavirüs (Corona virüs) salgını nedeniyle S-400 füzelerinin kurulumunu ertelemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, 'Derin kaygı duyuyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim yaklaşımımızı anladığından eminiz' dedi.

Reuters haber ajansının dün akşam saatlerinde yayınladığı bir haberde, Türkiye’den bir yetkili, ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen Ankara’nın S-400’leri aktive etme planında değişiklik olmadığını söylemiş ve “S-400'leri etkinleştirilmemesi gibi bir durum yok. Ancak koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Nisan için yapılan planlar ertelendi” açıklamasını yapmıştı. Bu haberin yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan jet yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Reuters haber ajansına e-posta üzerinden cevap vererek, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi. Ortagus, Türkiye’nin S-400 konusunda geri atmamasına yönelik haberlerdne derin kaygı duyduğunu belirtti.

“ERDOĞAN’IN TUTUMUMUZU ANLADIĞINDAN EMİNİZ”

Yazılı olarak yapılan açıklamada Ortagus, “S-400 satışının CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) konusunda süren değerlendirmelere tabi olduğunu, bu işlemin ikili ilişkilerde ve NATO'da önemli bir engel oluşturduğunu en üst seviyelerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerinin, bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz” ifadesini kullandı.

TÜRKYE FÜZELERİN KURULUMUNU ERTELEMİŞTİ

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve Nisan ayında kurulması planlanan S-400 füze savunma sisteminin koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği belirtildi.

"GERİ ADIM ATILMAYACAK, SADECE ERTELENDİ"

Reuters'ın 'Koronavirüs, Türkiye ve ABD arasındaki füze hesaplarını askıya aldı' başlıklı dünkühaberine göre, aynı yetkili, aktivasyonla ilgili geri adım atılmayacağını ancak Nisan ayı için yapılan planlamanın ertelendiğini ifade etti. Yetkili, gecikmenin birkaç ay alabileceğini de söyledi.Haberde, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığı da belirtildi.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA KRİZ S-400 KRİZİ ÇIKMIŞTI

Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi, ABD ile Türkiye ilişkilerinde kriz yaratmıştı. Beyaz Saray, S-400'lerin aktive edilmemesini istiyor, Ankara ise sistemin kurulacağını söylüyor.