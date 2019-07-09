  • BIST 96.811
  • Altın 257,644
  • Dolar 5,7223
  • Euro 6,4134
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

ABD'den s-400 tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" açıklamasında bulundu.
ABD'den s-400 tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi.

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "CAATSA yaptırımları tasarısı Kongre'den geçti. Sonuçları Türkiye açısından olumsuz olacaktır" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 aylık evli astsubay dehşet saçtı09 Temmuz 2019 Salı 19:32
  • Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme09 Temmuz 2019 Salı 18:31
  • Şırnak'tan acı haber!09 Temmuz 2019 Salı 17:30
  • Rus basını duyurdu: S-400'ler yola çıktı09 Temmuz 2019 Salı 15:35
  • Numan Kurtulmuş'tan 'Ali Babacan' açıklaması: Kendi tercihidir09 Temmuz 2019 Salı 15:20
  • Göz yaşlarına boğuldu benim yüzümden09 Temmuz 2019 Salı 14:56
  • Hükümet kamu işçilerine zam teklifini bugün açıklıyor09 Temmuz 2019 Salı 13:31
  • AİHM'den skandal Demirtaş kararı: Türkiye'yi mahkum ettiler09 Temmuz 2019 Salı 13:21
  • Bomba ihbarı camiler boşaltıldı09 Temmuz 2019 Salı 13:16
  • Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü09 Temmuz 2019 Salı 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti