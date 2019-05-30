ABD'den S-400 tehdidi: Ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, düzenlediği basın toplantısında S-400 üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtti.

Ortagus'a Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak konusunda kararlı gözüktüğü ve ABD'nin bu durumda ne yapacağı soruldu.

Türkiye'nin eski bir NATO müttefiki olduğunu ve DEAŞ'in mağlup edilmesinde kritik bir rol üstlendiklerinin altını çizen Ortagus, "Buna rağmen S-400 konusunda pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Türkiye, S-400 alırsa çok gerçek ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Bunlar, F-35 alımının ve Türk sanayisinin bu programa katılımının durması ve CAATSA yasası kapsamında yaptırımların uygulanması" ifadelerini kullandı.