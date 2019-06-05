ABD'den Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha

ABD'den Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin bir tehdit daha geldi.

NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison, CNBC televizyonuna demecinde, Rusya’yı ‘NATO’yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla’ suçladı, Türkiye’nin S-400 satın almasının da Rusya’nın ‘bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını’ öne sürdü.

'BİR SEÇİM YAPMALISINIZ'

Ayrıca Hutchison ‘Bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez’ olduğunu söyledi ve Türk yetkililere hitaben şunları söyledi: "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız."

Washington, Türkiye’nin S-400 sistemi satın almasını, Moskova ile Ankara arasındaki yakın ilişkilerin sembolü olarak gördüğü için bundan rahatsız oluyor. Ayrıca savunma sistemini S-400 bataryalarına entegre etmesinin Türkiye’nin kendisinin de üretim partneri olduğu F-35 uçağı programının güvenliği için bir risk olduğunu savunuyor.

'TÜRKİYE HAFTA SONUNA KADAR KARAR VERMELİ'

Bu arada CNBC’nin haberinde, ‘Türkiye’nin S-400 alımını iptal edip seçimini ABD yapımı Patriot füzeleri satın almaktan yana kullanması için, bu haftanın sonuna kadar zamanı olduğu’ belirtildi.

Ankara ise S-400'lerin, Türkiye’ye konuşlandırılacak F-35'lere karşı oluşturabileceği riskleri değerlendirmek amacıyla çalışma grubu kurulması için ABD'ye teklif götürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu teklife sıcak baktığı yönünde haberler ortaya atılsa da çalışma grubunun kurulup kurulmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Bunun yanında, Pentagon’un çalışma grubu fikrine sıcak bakmadığı biliniyor.

RUSYA: KABUL EDİLEMEZ

Rusya ise ABD’nin S-400 satın alması konusunda Türkiye’ye ültimatomlar vermesinin kabul edilemez bir davranış olduğunu söylüyor. Rus yetkililer ayrıca, S-400’lerden vazgeçilmeyeceğini Türkiye defalarca doğruladığını belirtiyor.