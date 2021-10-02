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ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkler bazen bir meydan okumadır

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Başkan Erdoğan'ın bu hafta başında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Sherman Türkiye'ye S-400 üzerinden küstah tehditte bulundu.
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkler bazen bir meydan okumadır

Sherman, Türkiye'nin Rusya'dan silah satın almaya devam etmesi halinde ABD-Türkiye ilişkilerinin daha fazla riskli hale geleceğinin altını çizdi. Türkiye'yi S-400 sistemlerini elinden çıkarmaya ve Rus yapımı silahları satın almaktan kaçınma konusunda uyaran Sherman "Türkiye'ye bu yönde hareket etmeleri halinde sonuçlarının ne olacağını açıklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD tarafından yapılan açıklamada Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'nin Rusya'dan daha fazla silah satın almaya devam etmeye devam etmesi halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla riskli hale geleceği ifade edildi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Türkiye'yi adeta tehdit edercesine yapılan açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başlarında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi ve savaş uçakları, potansiyel denizaltılar da dahil olmak üzere daha fazla askeri işbirliğini görüşmesinin ardından geldi.

S-400'Ü ELDEN ÇIKARIN VE RUSYA'DAN BİR ŞEY ALMAYIN

Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman gazetecilere Erdoğan'ın gezisi hakkında soru sorulduğunda, "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta S-400 sistemini elinde tutmamaya ve ilave Rus askeri teçhizatı satın almaktan kaçınmaya çağırdık" dedi.

RESMEN TEHDİT ETTİ

İsviçre'yi ziyaret eden Sherman, "Türkiye'ye bu yönde hareket etmeleri halinde sonuçlarının ne olacağını açıklamaya devam edeceğiz." dedi.

S-400 NATO SİSTEMLERİYLE UYUMLU DEĞİL

Sherman, S-400'ün "NATO sistemleriyle uyumlu veya çalıştırılamaz" olduğunu yineledi.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN İHRAÇ EDİLDİ

ABD Savunma Bakanlığının, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtmişti. Açıklamada, Türkiye'nin 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğu, yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediği kaydedilmişti.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE DEĞER VERİYORUZ"

Ancak Sherman, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile olan ilişkiye değer verdiğini vurguladı ve milyonlarca Suriyeli mülteciyi memnuniyetle karşıladığını ve Kabil'in uluslararası havaalanını restore etmeye yardım tekliflerini vurguladı.

"TÜRKİYE BAZEN BİR MEYDAN OKUMADIR"

Sherman, "Türkiye bazen bir meydan okumadır. ABD'yi zaman zaman bir meydan okuma olarak bulduklarına eminim. Ama onlar değerli bir NATO müttefiki." dedi.

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