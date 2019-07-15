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ABD’den Türkiye'ye yeni yatırım

ABD Başkanı tutarsız tutumunu sürdürürken ülkenin iş adamları Türkiye’de yeni yatırımlar için görüşme yapıyor. Daha önce gelenler ise ek yatırım planlıyor...
ABD’den Türkiye'ye yeni yatırım

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini alması sebebiyle, ABD ile başlayan gerginliği bahane göstererek not indiren Fitch’in aksine, dünyadan birçok yatırımcı Türkiye’ye adım atmak için gün sayıyor. Dünyanın birçok ülkesinden yatırımcıların yaptığı görüşmeler bir yana, ABD’den de bazı yatırım adımları sonuçlanmak üzere.

İki ülke arasındaki iş dünyası temsilcilerinden oluşan Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret  Odası Başkanı Ali Osman Akat, bu yıl ABD’den yeni yatırımcıların Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Bununla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Akat, G20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkması gerektiği” mesajını verdiğini hatırlattı. Bu mesajın herhangi bir ticaret müeyyidesi olmayacağını gösterdiğini belirten Akat “S-400 konusundaki psikolojik baskı ABD tarafından devam ettiriliyor. Ticari yaptırım beklemiyoruz” dedi.

Psikolojik baskının ticareti etkileyeceğini düşünmediğini ifade eden Akat “Her ne kadar daha önce vize ve rahip Andrew Brunson krizi yaşansa da ticaret emin ellerde devam etti. Bundan sonra da devam edecektir” dedi.

İki ülkenin hem NATO hem de stratejik ortaklığı bulunduğunu, yatırımlar sürerken CAATSA’nın (ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Kanunu) uygulanmasının söz konusu bile olmadığını söyleyen Akat “ABD’den Türkiye’ye gelmek isteyen yatırımcıların görüşmeleri devam ediyor. Türkiye’de yatırımları olan ABD firmaları da yatırımlarını artıracak. Türk firmaları da Amerika’da satış ve imalat odaklı markalaşıyor” diye konuştu.

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