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ABD'den yeni S-400 açıklaması: Sorununu çözebileceğimizi düşünüyorum

ABD'li Cumhuriyetçi Kuzey Carolina Senatörü Lindsey Graham, İstanbul'daki temaslarının ardından, "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu çözebileceğimizi düşünüyorum.
ABD'den yeni S-400 açıklaması: Sorununu çözebileceğimizi düşünüyorum

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Senatör Lindsay Graham'ın 29-30 Haziran'daki İstanbul ziyaretine ilişkin sözlerini aktardı. Graham, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili konuştu:

"Türkiye'deki inanılmaz ABD Dışişleri Bakanlığı ekibimizi ziyaret etmek çok iyiydi. Kısa süre içinde tekrar ziyaret etmeyi umuyorum. Konsolosluk ve büyükelçiliklerde çakışan bütün kadın ve erkeklerin 4 Temmuz'u kutlu olsun. Hepiniz vatanseverlersiniz.

Suriye'nin kuzeydoğusunda her gün fark yaratan Suriye ekibimizle gurur duyuyorum.

Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu çözebileceğimizi ve dikkatimizi ülkelerimiz arasında bir serbest ticaret anlaşı müzakere etmeye çevirebileceğimizi umut ediyorum. Türkiye bir NATO ülkesi ve kıymetli bir stratejik müttefik. Başkan Trump'ı ziyaret etmeye ve daha güçlü bir ilişki inşa etmeye devam etmeye teşvik edeceğim." 

KAYNAK: SPUTNİK

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