ABD'den Yeni Zelanda'daki cami katliamının 2. yılında 'terörün tüm biçimlerini kınıyoruz' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami katliamının 2. yılında, "ideolojisi ne olursa olsun terörizmin tüm biçimlerini kınıyoruz" mesajı verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Brenton Tarrant adlı teröristin 2019'da düzenlediği terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, "Christchurch'te, 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen korkunç saldırıların 2. yıl dönümünde ABD, ideolojisi ne olursa olsun terörün tüm biçimlerini kınarken, Yeni Zelanda'nın yanındadır." ifadesini kullandı.

Nefret suçlarını tetikleyecek her tür bireysel ve kitlesel eyleme karşı olduklarını vurgulayan Price, terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

"Beyaz üstünlükçü Amerikalılar" dahil şiddet içeren aşırılıkçılıkla mücadelenin kendileri için önemli bir öncelik olduğunu belirten Price, terörün her türlüsüne karşı uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart 2019'da, Brenton Tarrant adlı terörist tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.